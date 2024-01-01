Алёна Бронникова На большей части Прикамья 25 сентября зафиксированы первые морозы Ночью температура воздуха в некоторых районах опускалась до -4 градусов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Эксперты ГИС-Центра ПГНИУ сообщили о завершении безморозного периода на большей части Пермского края. Ночью 25 сентября температура воздуха во многих районах опустилась ниже 0.

Самые низкие значения были зафиксированы в Кочёво (-4,2°), Кунгуре (-3,6°), Чернушке (-3,4°) и Осе (-3°). В Перми минимальная температура воздуха минувшей ночью составила -1,8°. При этом в Верещагино, Чайковском и Чердыни показатели не опускались ниже нулевой отметки.

«В Перми сегодня завершился безморозный период, его продолжительность составила 117 дней (с 31 мая по 24 сентября включительно). Для сравнения, в прошлом году безморозный период продлился намного дольше — с 11 мая по 19 октября включительно, и стал одним из самых продолжительных в истории наблюдений», — отметили эксперты.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что резкое похолодание в Пермском крае, которое началось 23 сентября, было вызвано циклоном, пришедшим с Баренцева моря. В начале недели в некоторых районах региона прошёл сильный ветер, поваливший столбы и деревья, 24 сентября на севере выпал первый снег высотой около 12 см. Однако уже с 26 сентября в Прикамье вернётся тепло, воздух прогреется до +20°, и, по предварительным прогнозам, тепло сохранится до конца месяца.

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