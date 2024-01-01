Сильный ветер 23 сентября в Прикамье сносил остановки и деревья Порывы достигали 18 м/с Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "ЧП Пермь | новости"

В некоторых районах Пермского края сильный ветер днём 23 сентября сносил деревья, столбы и остановки. Очевидцы событий делились фотографиями с места происшествий в социальных сетях.

«Вчера в Чусовом, Лысьве и Березниках бушевал сильный ветер. Повалило деревья, светофоры и даже остановки», — сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

На опубликованных к посту фотографиях зафиксированы последствия стихии: поваленные деревья, светофор, а также столб линии электропередачи, повисший на проводах рядом с частным домом поперёк дороги.

Накануне краевое МЧС предупреждало о возможных опасных метеоявлениях 23 сентября в виде сильных порывах ветра до 18 м/с и заморозках. Начало недели в Пермском крае ознаменовалось резким похолоданием. В ночь на 24 сентября в заповеднике «Вишерский» выпал первый снег.

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