Алёна Бронникова МЧС Прикамья предупреждает о заморозках и порывах ветра Неблагоприятные метеоявления ожидаются 23-26 сентября Поделиться Твитнуть

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ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях 23-26 сентября. Ночью местами на территории региона в этот период ожидаются заморозки до -5°, днём 23 сентября возможны порывы ветра до 18 м/с.

«В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — отмечают в пресс-службе ведомства.

По данным экспертов ГИС-Центр ПГНИУ, 23 сентября может стать самым холодным днём месяца. На севере края из-за плотной облачности днём температура воздуха поднимется не выше +5…+6°. В южных районах — с прояснениями, до +8…+10°, но ночью могут быть заморозки до 0…-1°.

Ранее сообщалось, что в понедельник на севере Прикамья может выпасть первый снег. В Перми ночью температура упадёт до +3°, а днём не превысит +7…+9°.

Глава краевой столицы Эдуард Соснин 17 сентября подписал постановление о старте отопительного сезона. Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» c 18 сентября начали запуск тепла. Подача отопления в жилые дома начнётся с 23 сентября.

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