«Т Плюс» начала отопительный сезон 2024/25 в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» c 18 сентября начали запуск отопления в Перми. Теплоэнергетики традиционно приступили к подключению тепла в социальных объектах – детсадах и школах, медицинских, образовательных и культурных учреждениях. Постановление № 772 от 17.09.2024 о старте отопительного сезона в краевой столице подписал глава города Эдуард Соснин.

Согласно документу, подача отопления в жилые дома начнётся с 23 сентября. Энергетики «Т Плюс» будут подключать здания поэтапно, тщательно отслеживая гидравлические и температурные режимы для сохранения работоспособности внутридомовых систем отопления. Важно учитывать, что на процесс подачи тепла влияет неоднородный рельеф пермских улиц, которые «спускаются» к Каме, и для запуска нижних городских кварталов требуется введение в работу насосных станций.

В Перми «Т Плюс» обеспечивает теплоснабжение 265 детских садов, 179 школ, 179 больниц, 71 поликлиники, 228 зданий вузов, лицеев и колледжей, а также 18 дворцов культуры. Теплоэнергетики отвечают за отопление квартир жителей свыше 5,4 тыс. домов.

«На старте отопительного сезона приоритет традиционно отдаётся социальной сфере. Нам важно, чтобы в образовательных, медицинских и культурных учреждениях был своевременно обеспечен тепловой комфорт. После подключения социальных объектов отопление начнёт поступать и в жилые дома», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Для надёжного теплоснабжения соцсферы к несению нагрузок в отопительном сезоне 2024/25 подготовлены 4 ТЭЦ, 2056 км тепловых сетей, 27 малых котельных, 10 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов.

В межсезонном периоде энергетики «Т Плюс» провели монтаж порядка 24 км новых тепломагистралей в Перми. Наибольшие объёмы перекладок реализованы в микрорайоне Закамск – свыше 8 км трубопроводов. Современные трубопроводы появились на улицах Пихтовой, Газеты «Звезда», Мира, 9 Мая, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Новоржевской, и др.

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