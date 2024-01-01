На Пермский край надвигаются заморозки до -2 градусов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае ожидается похолодание, и в предстоящие дни на большинстве территорий Прикамья пройдут дожди. Об этом сообщили в Пермском Гидрометцентре, информирует «Рифей-Пермь».

В пятницу, 20 сентября, в регионе будет облачная погода с прояснениями. Ночью дожди пройдут повсеместно, а днём — местами. В утренние и ночные часы возможны туманы. Ветер будет слабым ночью и умеренным днём. Температура воздуха понизится до +7…+12°С ночью, в Перми около +10°С, а днём — до +12…+17°С, в Перми +13…+15°С.

В субботу температура днём в Перми опустится до +12…+14°, а в воскресенье станет ещё прохладнее — до +8…+10°С.

По прогнозам, понедельник, 23 сентября, может оказаться одним из самых холодных дней месяца. На севере области вероятны заморозки до -2°, предупреждают метеорологи. Снег также не исключён. В Перми ночью температура упадёт до +3°, а днём не превысит +7…+9°С.

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