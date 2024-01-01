После запуска тепла в одном из домов Соликамска начался потоп Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

В Соликамске Пермского края после подачи тепла в деревянном двухэтажном доме начался потоп. Вода лилась с чердака и затопила минимум две квартиры — №2 и 5. Происшествие случилось на ул. Фрунзе, 9 вечером 23 сентября. Об этом пишет «Рифей».

«Вода бежала прямо с потолка, с чердака, — рассказала местная жительница Инга Риквейль. — В нашей квартире две комнаты были полностью затоплены. Вода стояла на полу, сейчас стены, потолок и пол сырые. Вся мебель разбухла».

По словам пострадавшей, первыми домой из школы вернулись дети. Обнаружив потоп, они начали звонить родителям, те вызвали аварийную бригаду.

«Но работники в наши квартиры даже не зашли, перекрыли воду на чердаке и уехали. У нас всё имущество пострадало. И как теперь быть?» — возмущается женщина.

Ранее в сентябре на заседании правительства края глава Соликамского городского округа Александр Русанов сообщил, что город к началу отопительного сезона готов на 96%. На подготовку к нему в этом году было выделено значительное финансирование — около 169 млн руб. Власти пообещали жителям, что в зимний период в Соликамске аварий на сетях не будет.

Напомним, в декабре прошлого года в Соликамске произошла серия коммунальных аварий, из-за которых в разгар зимы без отопления остались около тысячи жителей. Заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова отправили в отставку. Позднее с поста ушёл и глава округа Евгений Самоуков.

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