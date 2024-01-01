В Соликамске Пермского края повысили надёжность системы теплоснабжения Об этом сообщил Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира рассказал о проблеме, связанной с теплоснабжением Соликамска. По словам главы региона, все слабые места были проверены, и сейчас надёжность теплоснабжения города увеличена.

«Конечно, это зона ответственности муниципалитета. Поэтому приходилось решать кадровые вопросы, и мы их приняли. В этом году мы постарались максимально проверить систему теплоснабжения, слабые места, которые мы нашли, постарались отремонтировать. Точно надёжность теплоснабжения Соликамска увеличена. Дальше будем следить и продолжать модернизацию этих систем», — пояснил Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, власти понимали, что система ЖКХ Соликамска ветшает, при этом зарплата руководителя предприятия, которое ответственно за ЖКХ в городе, была «не сопоставима с зарплатой главы района»: «человек ни в чём себе не отказывал». Поэтому и были приняты кадровые решения.

Напомним, в декабре прошлого года в Соликамске произошла серия коммунальных аварий, из-за которых в разгар зимы без отопления остались около тысячи жителей. Заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова отправили в отставку. Позднее с поста ушёл и главе округа Евгений Самоуков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.