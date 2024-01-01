В Перми проходит траурный митинг в память о погибших в ПГНИУ в 2021 году В теракте шесть человек погибли, десятки получили ранения Поделиться Твитнуть

Марина Сизова

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) проходит траурный митинг в память о трагедии, случившейся в кампусе в 2021 году.

Как отметил ректор Пермского университета Игорь Германов, 20 сентября навсегда останется в памяти Пермского университета трагическим днём.

«Спустя три года всё так же тяжело подобрать слова, чтобы вспомнить о тех сентябрьских событиях. Мы никогда не забудем тех, чья жизнь оборвалась. Мы помним о семьях, которых настигло горе, о раненых и пострадавших. Мы благодарим тех, чья поддержка помогла нам всем пережить трагедию и позволила двигаться дальше. Весь город и страна тогда стали большим Пермским университетом, разделив общую боль. Сегодня мы говорим спасибо каждому, кто помог нам в те дни справиться с последствиями случившегося», — говорится в обращении ректора.

Марина Сизова

Напомним, 20 сентября 2021 года в кампус Пермского университета пришёл вооружённый студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров и устроил стрельбу. В результате шесть человек погибли, десятки получили ранения. При задержании тяжело был ранен и сам Бекмансуров.

В конце 2022 года суд приговорил молодого человека к пожизненному заключению, причём первые три года он должен провести в тюрьме. Также осуждённый обязан выплатить 25 млн руб. пострадавшим.

Позже Бекмансуров пытался смягчить приговор, но все инстанции, включая Верховный суд РФ, оставили приговор без изменения.

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