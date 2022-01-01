Максим Артамонов Менее суровым наказание быть не могло

Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову огласили приговор о пожизненном лишении свободы Поделиться Твитнуть

В Пермском краевом суде 28 декабря состоялось оглашение приговора по резонансному делу о стрельбе в Пермском университете 20 сентября прошлого года. Бывшего студента первого курса юридического факультета Тимура Бекмансурова, напавшего на вуз с огнестрельным оружием, обвинили в убийстве, покушении на убийство, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и в умышленном повреждении имущества. Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению. Первые три года он проведёт в тюрьме, а затем будет находиться в исправительной колонии особого режима. Кроме того, в полном объёме удовлетворены исковые требования о возмещении морального вреда от родственников погибших и пострадавших при стрельбе. Также суд удовлетворил иск о возмещении имущественного вреда ПГНИУ. Общая сумма, которую должен выплатить стрелок, превысила 370 млн руб.



После нападения шесть человек погибли, 59 признаны пострадавшими, а один из получивших огнестрельные ранения до сих пор прикован к постели. Слушания по этому делу начались 5 сентября. Были допрошены десятки свидетелей, пострадавших, педагогов и студентов вуза. Сам Бекмансуров полностью признал свою вину. Гособвинение и родные погибших людей требовали приговорить его к пожизненному заключению.

Оглашение приговора началось в 11:00. В зале суда собралось около двух десятков журналистов, а также потерпевшие и родственники погибших. Руководитель пресс-службы краевого суда Татьяна Мантова сразу предупредила: поскольку оглашение может занять несколько дней, то во время процесса будет много перерывов. Возможно, что сам приговор судья объявит даже в начале следующего года. Это неудивительно: в деле в 106 томов, свидетелями выступили более 200 человек.



Максим Артамонов

Регламент в суде для журналистов строгий: во время оглашения нельзя передвигаться по залу и даже менять объективы на фотоаппаратах.



Оглашение проходило на восьмом этаже, а в другом зале, не третьем этаже велась видеотрансляция вынесения приговора.



Когда журналистов запустили в зал заседаний, Бекмансуров находился уже в «аквариуме» — его охраняли двое полицейских. Потерпевшим отвели место в первом ряду, журналистов попросили не выходить за ленту, а слушателей — занять места на задних рядах.

На оглашение пришёл отец погибшего студента Ярослава Арамелева, сын убитого медика Маргариты Энгаус и пострадавший во время стрельбы студент Абид Абдулла, который с товарищем спас девушку во время трагедии.



В начале заседания судья Сергей Коробейников попросил Бекмансурова встать и напомнил, что при оглашении приговора, согласно закону, все участники процесса обязаны стоять. Бекмансуров слушал приговор, стоя на одной ноге (ему ампутировали одну ногу). Он покачивался и держался за перегородку.



Первый перерыв оказался незапланированным — одному из слушателей в зале суда стало плохо. В помещении было действительно душно из-за большого количества людей.



В перерыве журналисты обратились за комментариями к потерпевшему студенту из Ирака Обаиду Абдуллле, который в тот злополучный день оказался в гуще событий. Сейчас молодой человек учится на четвертом курсе химического факультета, а 20 сентября прошлого года он был на территории кампуса и получил три пули в живот и ещё пять в ногу.



«Лечение заняло у меня шесть месяцев, а два из них ушли на реабилитацию, — говорит Обаид. — Попробую забыть эту ситуацию, которая произошла».



Он не смог ответить на вопрос журналистов о том, какое наказание за подобные преступления предусмотрено на его родине, а здесь, в России, поддерживает ходатайство прокуратуры о пожизненном заключении для Бекмансурова.

После перерыва судья сказал, что если кто-то плохо себя чувствует, он может сесть. Этим правом сразу воспользовался осуждённый, он сел, снял толстовку, все остальные продолжали стоять.

Коробейников, продолжая зачитывать приговор, говорит, что во время нападения на студентов университета Бекмансуров был в футболке с надписью «Нет пощады». Кроме того, он использовал патроны с картечью намеренно, потому что она имеет большой радиус поражения.

Судья перешёл к показаниям пострадавших. Прозвучали воспоминания студента, который пытался помочь известному пермскому врачу Маргарите Энгаус — в тот день она пришла забрать внука с экскурсии в ботаническом саду, но также, как и многие, попала под обстрел и была убита.



Со слов свидетелей, у многих людей в тот день была паника, потому что нападение человека с оружием вызвало шок, и люди спасались кто как мог. После произошедшего многим людям потребовалась помощь психологов.

После того, как были зачитаны показания пострадавших и свидетелей, которые подтверждают вину Бекмансурова, судья приступил к оглашению протоколов осмотров территории вуза, проводившихся после после того трагического дня.

Завершая оглашение приговора, судья Коробейников сказал, что вина Бекмансурова в убийстве шести человек, в покушении на убийство 59 человек и посягательство на жизнь полицейского, а также в порче имущества доказана.



По словам Коробейникова, суд не усмотрел фактических и правовых оснований для смягчения приговора. Учитывая общественную опасность деяния, молодой возраст обвиняемого и наличие смягчающих обстоятельств в виде положительных характеристик с места учёбы, не могут быть аргументом в пользу смягчения решения суда. «Менее строгим наказанием невозможно добиться цели восстановления социальной справедливости», — заявил судья.



Адвокат Бекмансурова Виктор Паньков после оглашения приговора не был готов сказать, будет ли сторона защиты обжаловать решение. «Нужно время для изучения документа», — пояснил он.

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