Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову за массовое убийство в Перми Пермский стрелок ссылался на состояние здоровья Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

По решению Верховного суда РФ бывшему студенту ПГНИУ Тимуру Бекмансурову, который в 2021 году расстрелял людей на территории вуза, оставили пожизненный приговор. Об этом сообщает корреспондент газеты «Известия» из зала суда.

По данным издания, в ходе судебного заседания стало известно, что по состоянию здоровья Бекмансурову трудно сидеть, а наказание суд назначил ему без учёта состояния здоровья и без запрошенной ранее новой психиатрической экспертизы.

Интересы стрелка в суде отстаивал адвокат по назначению. За его услуги с осуждённого взыщут 14 тыс. руб. Сам Бекмансуров попросил снизить сумму в связи с инвалидностью.

Напомним, жалоба в Верховный суд РФ поступила от Бекмансурова в январе этого года.

Трагедия в Пермском университете случилась в сентябре 2021 года, когда студент-первокурсник устроил стрельбу на территории кампуса. В результате шесть человек погибли, десятки получили ранения.

В конце 2022 года суд приговорил бывшего студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению, первые три года он должен провести в тюрьме. Также осуждённый обязан выплатить 25 млн руб. пострадавшим.

Позже Бекмансуров пытался оспорить судебный акт в Четвёртом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Адвокат Екатерина Китаева просила смягчить приговор, ссылаясь на то, что её подзащитный якобы пошёл на преступление, чтобы совершить самоубийство. Бекмансуров настаивал на назначении повторной психиатрической экспертизы. Суд отказал в удовлетворении требований и оставил в силе приговор о пожизненном заключении.

В августе Свердловский районный суд рассмотрел иск осуждённого к бюро медико-социальной экспертизы. Он пытался добиться II группы инвалидности для смягчения приговора. Однако специалисты из Свердловской области согласились с выводами своих коллег из Перми. И требования Бекмансурова вновь не были удовлетворены судом.

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