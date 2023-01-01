Четвёртый апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову В повторной психиатрической экспертизе осуждённому отказано Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

Во вторник, 27 июня, Четвёртым апелляционным судом общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставлен в силе приговор — пожизненное заключение — Тимуру Бекмансурову, который в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате нападения на ПГНИУ шесть человек погибли и десятки получили ранения.

Суд рассматривал жалобу адвоката Екатерины Китаевой. Как сообщает корреспондент NewsNN, присутствовавший на заседании, она просила смягчить приговор подзащитному. По её словам, Бекмансуров якобы пошёл на преступление, чтобы совершить самоубийство. Сам Бекмансуров настаивал на назначении повторной психиатрической экспертизы. По словам подсудимого, во время первой он испытывал давление сотрудников ФСИН, кроме того, специалисты не дали оценки шумам в его голове. Также Бекмансуров заявил, что в день теракта совершил «самую ужасную ошибку в своей жизни» и раскаивается. Защита заявила, что смягчающие обстоятельства — признания вины и расстройства личности — не были учтены судом.

На суде присутствовал и гособвинитель. Он просил сохранить приговор в силе и ходатайствовал только об устранении некоторых процессуальных неточностей.

В итоге Четвёртый апелляционный суд отказал Бекмансурову в повторной психиатрической экспертизе и не стал смягчать приговор. Единственное, что изменил суд, так это исключил из числа доказательств трасологическую экспертизу и протокол осмотра места происшествия.

Напомним, в конце 2022 года суд приговорил бывшего студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению, первые три года он должен провести в тюрьме. Также осуждённый обязан выплатить 25 млн руб. пострадавшим.

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