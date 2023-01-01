Максим Артамонов Суд не стал менять группу инвалидности Тимуру Бекмансурову По мнению осуждённого, эксперты не учли в полной мере его состояние Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми Свердловский районный суд рассмотрел иск Тимура Бекмансурова к бюро медико-социальной экспертизы. Осуждённый на пожизненный срок стрелок пытался оспорить решение об установлении третьей группы инвалидности. Об этом сообщает ТАСС.

Бекмансуров полагает, что при принятии решения эксперты не учли в полной мере его состояние, и ему должна быть установлена II группа инвалидности.

В связи с этим он обратился с иском к главному бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю и требовал сменить группы инвалидности с третьей на вторую. Иск был подан ещё в январе этого года. В ходе первого заседания был объявлен длительный перерыв, чтобы провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Её провели специалисты бюро медико-социальной экспертизы в Свердловской области. Однако они согласились с выводами своих коллег из Перми. В связи с этим осуждённому было отказано в удовлетворении иска.

Ранее, в конце июня, Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил силе приговор Тимуру Бекмансурову в виде пожизненного заключения.

Напомним, в конце 2022 года суд приговорил бывшего студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению, первые три года он должен провести в тюрьме за то, что в сентябре 2021 года он устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате нападения на ПГНИУ шесть человек погибли и десятки получили ранения.

Осуждённый также обязан выплатить 25 млн руб. пострадавшим.

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