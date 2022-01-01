Максим Артамонов Пермский краевой суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы Также он должен выплатить более 370 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском краевом суде закончилось оглашение приговора бывшему студенту Пермского университета Тимуру Бекмансурову, которого обвиняли в убийстве, покушении на убийство, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и в умышленном повреждении имущества. Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению.



Осуждённый будет отбывать наказание первые три года в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, согласно исковым требованиям о возмещении морального вреда, Бекмансуров должен выплатить 24,91 млн руб. родственникам погибших и пострадавших при стрельбе. Также по решению суда стрелок должен возместить имущественный вред ПГНИУ на 275,8 млн руб. и требования владельцев двух автомобилей на общую сумму 70,4 тыс. руб.

Репортаж из зала суда.

Напомним, трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября 2021 года.После нападения шесть человек погибли, 59 признаны следователи признали пострадавшими, а один из получивших огнестрельные ранения до сих пор прикован к постели.



Слушания по этому делу начались 5 сентября. Приговор оглашался 28 декабря в течение всего дня.







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