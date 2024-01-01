Алёна Бронникова До конца 2027 года в Перми отреставрируют помещения Архиерейского дома Здание входит в ансамбль Спасо-Преображенского кафедрального собора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подготовила проект приказа об утверждении охранного обязательства собственника архитектурного памятника «Архиерейский дом». Здание расположено на Комсомольском проспекте, 6 в Перми и входит в состав ансамбля ОКН федерального значения «Комплекс сооружений».

Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, до 30 декабря 2027 года в здании необходимо отреставрировать запасную лестницу и помещения, в которых «фиксируются дефекты отделки». Также владелец должен в течение 12 месяцев от даты утверждения охранного обязательства разместить на здании информацию об объекте культурного наследия.

Как и в Спасо-Преображенском соборе, в здании будут установлены новые правила для посетителей. Так, женщины будут допускаться в храм только в головных уборах, внешний осмотр будет разрешён без ограничений, а доступ к интерьерам — только по согласованию. На территории объекта запретят курить, сквернословить, распивать спиртные напитки, выгуливать домашних животных и пользоваться видео- и аудиотехникой без согласования.

Здание Архиерейского дома было построено в 1793-1800 годах. В составе ансамбля его возвели первым, в это же время закладывался Спасо-Преображенский кафедральный собор, в комплекс также входили братские корпуса вдоль Камы и Архиерейское кладбище. Долгое время в Архиерейском доме располагался музей, переехавший в 2000-х в Дом Мешкова.

Здание собора было официально передано Пермской галерее в 1930-е годы. В прошлом году учреждение освободило помещения и разместилось на территории завода «Телта» на время завершения строительства нового здания. Сам собор будет отреставрирован, а на месте Архиерейского кладбища, где сейчас находится зоопарк, планируется построить яблоневый сад с общественными пространствами.

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