Алёна Бронникова
До конца 2027 года в Перми отреставрируют помещения Архиерейского дома
Здание входит в ансамбль Спасо-Преображенского кафедрального собора
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подготовила проект приказа об утверждении охранного обязательства собственника архитектурного памятника «Архиерейский дом». Здание расположено на Комсомольском проспекте, 6 в Перми и входит в состав ансамбля ОКН федерального значения «Комплекс сооружений».
Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, до 30 декабря 2027 года в здании необходимо отреставрировать запасную лестницу и помещения, в которых «фиксируются дефекты отделки». Также владелец должен в течение 12 месяцев от даты утверждения охранного обязательства разместить на здании информацию об объекте культурного наследия.
Как и в Спасо-Преображенском соборе, в здании будут установлены новые правила для посетителей. Так, женщины будут допускаться в храм только в головных уборах, внешний осмотр будет разрешён без ограничений, а доступ к интерьерам — только по согласованию. На территории объекта запретят курить, сквернословить, распивать спиртные напитки, выгуливать домашних животных и пользоваться видео- и аудиотехникой без согласования.
Здание Архиерейского дома было построено в 1793-1800 годах. В составе ансамбля его возвели первым, в это же время закладывался Спасо-Преображенский кафедральный собор, в комплекс также входили братские корпуса вдоль Камы и Архиерейское кладбище. Долгое время в Архиерейском доме располагался музей, переехавший в 2000-х в Дом Мешкова.
Здание собора было официально передано Пермской галерее в 1930-е годы. В прошлом году учреждение освободило помещения и разместилось на территории завода «Телта» на время завершения строительства нового здания. Сам собор будет отреставрирован, а на месте Архиерейского кладбища, где сейчас находится зоопарк, планируется построить яблоневый сад с общественными пространствами.
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