Зарина Ситдикова СК возбудил дело о халатности после ЧП в общежитии на Клары Цеткин в Перми В здании завершился разбор завалов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по итогам проверки, начатой по факту обрушения конструкций в доме по ул. Клары Цеткин, 13 в Перми. Об этом со ссылкой на региональный следком сообщает РИА Новости.

По информации агентства, дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, утром 11 сентября на первом этаже и в подвале дома здания рухнули перегородки. В результате ЧП никто не пострадал, однако одну женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.

После инцидента следственные органы Пермского края и прокуратура начали проверки на предмет халатности и несоответствия предоставляемых услуг требованиям безопасности.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в помещениях многоквартирного дома завершился разбор завалов. В здании был проведён визуальный осмотр несущих конструкций, и будет организовано инструментальное обследование. По результатам последнего будут выданы рекомендации по восстановительным работам.

В пунктах временного размещения поселили 36 жителей дома. Они обеспечены всем необходимым. Пока здание пустует, его охраняют сотрудники ЧОП.

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