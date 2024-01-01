Закончен разбор завалов в пермской многоэтажке, где рухнула стена Число людей в пунктах временного размещения увеличилось до 36 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершён разбор завалов в помещениях многоквартирного дома по ул. Клары Цеткин, 13 и организован вывоз строительного мусора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Управляющая компания начала восстанавливать инженерные коммуникации.

В понедельник, 16 сентября, был проведён визуальный осмотр несущих конструкций, в будущем департаментом ЖКХ будет организовано инструментальное обследование. После чего будут выданы рекомендации по восстановительным работам. Пока же для обеспечения безопасности дом взят под охрану сотрудниками ЧОП.

В администрации добавили, что в пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся 36 человек. Они обеспечены всем необходимым. Ранее сообщалось о 24 жильцах, которых перевели в ПВР.

Напомним, 11 сентября утром рухнули стены на первом этаже и в подвале дома по ул. Клары Цеткин, 13. В результате обрушения никто не пострадал, однако одну женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.

Жители общежития, построенного в 1967 году, утверждают, что многократно обращались с жалобами на аварийное состояние здания в соответствующие службы, но им было отказано в признании дома аварийным.

После инцидента следственные органы Пермского края и прокуратура начали проверки на предмет халатности и несоответствия предоставляемых услуг требованиям безопасности.

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