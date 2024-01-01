Зарина Ситдикова Места временного размещения понадобились 24 жителям дома на Клары Цеткин в Перми Остальные жильцы аварийного здания расположились у родственников или в другом жилье Поделиться Твитнуть

Места временного размещения после обрушения в общежитии на ул. Клары Цеткин, 13 понадобились 24 людям. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

По информации градоначальника, все эвакуированные из дома и размещённые в таких пунктах люди будут обеспечены горячим питанием и другими необходимыми условиями для безопасного и комфортного проживания.

«Собственники 18 квартир разместятся у родственников или в другом жилье… Жители могут забирать документы и вещи из дома в сопровождении спасателей. Продолжает работать оперативный штаб на ул. Клары Цеткин, 21а, а также горячая линия по телефону 244-40-13», — добавил мэр.

Эдуард Соснин уточнили, что сейчас на месте обрушения спасатели продолжают разбор упавших перегородок. Ранее в подвале была проведена откачка воды. За сохранностью объекта следят сотрудники полиции и спасатели.

По словам главы Перми, завтра на объекте подрядчик приступит к проведению дальнейших работ. Кроме того, за безопасность здания начнут отвечать сотрудники охранного предприятия.

Эдуард Соснин отметил, что городская администрация держит ситуацию на контроле. Глава города также поблагодарил предпринимателей, которые проявили неравнодушие и предложили свою помощь жителям пострадавшего дома.

Напомним, утром 11 сентября в жилом многоэтажном доме по ул. Клары Цеткин, 13 в Свердловском районе произошло обрушение перегородок между первым этажом и подвалом. В результате происшествия никто не пострадал. Городские коммунальные службы отключили в жилом доме водоснабжение, электричество и газ. Прокуратура и СК по региону проводят проверку.

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