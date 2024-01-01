Прокуратура начала проверку по факту падения стены в пермском общежитии Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание жилого фонда Поделиться Твитнуть

Прокуратура Свердловского района Перми начала проверку по факту падения перегородки в жилом доме на ул. Клары Цеткин, 13. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Эдуард Кокоев.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание, дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание жилого фонда. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного органа.

По данным МЧС, площадь обрушения составила 36 кв. м. Из дома эвакуированы 22 человека (в том числе один маломобильный гражданин). Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

В 12 часов в администрации Свердловского района состоится заседание КЧС и ОПБ. На месте происшествия организован оперативный штаб. Для владельцев квартир открыта горячая телефонная линия: 244-40-13. А на ул. Клары Цеткин, 21 создан пункт приёма для решения вопросов размещения эвакуированных граждан.

Напомним, ЧП с обрушением части сены в подвале и на первом этаже многоэтажного дома произошло около 9 часов утра 11 сентября. В здании располагается общежитие.

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