В Перми обрушилась часть жилого дома По предварительной информации, пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Перми утром 11 сентября в жилом доме по адресу: ул. Клары Цеткин, 13, произошло «падение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 кв.м», об этом сообщил пермский градоначальник Эдуард Соснин.

Из здания выведено 17 человек. На месте происшествия организован оперативный штаб под руководством профильного заместителя, а спасатели проводят работы в здании.

Для владельцев квартир открыта горячая телефонная линия: 244-40-13.

На ул. Клары Цеткин, 21 создан пункт приёма для решения вопросов размещения эвакуированных граждан.

«Держу ситуацию на контроле. Дополнительную информацию сообщу позже», — написал в своём тг-канале мэр.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

В минтербезе Прикамья сайту perm.aif.ru рассказали, что происшествие случилось в 9 часов 37 минут. Упала внутренняя перегородка около душевых кабинок на первом этаже здания, являющегося общежитием. В министерстве также уточнили, что несущие конструкции дома не повреждены.

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