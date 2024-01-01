Глава Перми рассказал подробности по поводу обрушения в доме на Клары Цеткин Жители могут забрать из квартир необходимые вещи и документы Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Мэр Перми Эдуард Соснин побывал в доме по ул. Клары Цеткин, 13, где сегодня утром произошло обрушение перегородок между первым этажом и подвалом. По его словам, сейчас жителям оказывается необходимая помощь, работают 9 единиц техники и 64 сотрудника, которые проводят аварийно-спасательные работы.

«По предварительным данным, произошло падение перегородок между первым этажом и подвалом жилого дома, несущие стены на первом этаже в целости. Но полную оценку дадут специалисты после разбора обрушившихся конструкций», — рассказал чиновник.

Он пояснил, что доступ людей в помещение ограничен. Охранять их имущество будут полицейские и сотрудники частной охранной организации. В то же время жильцы в сопровождении спасателей могут забрать необходимые вещи и документы.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Городские коммунальные службы отключили в жилом доме водоснабжение, электричество и газ. Специалисты определяют степень повреждения и возможность дальнейшей эксплуатации этого здания.

В общественном центре по ул. Клары Цеткин, 21а развёрнут оперативный штаб. Организована также горячая линия для всех жителей: 244-40-13. Всем жителям предложат размещение в манёвренном фонде, гостинице или общежитии.

Напомним, утром 11 сентября в жилом многоэтажном доме по ул. Клары Цеткин, 13 в Свердловском районе произошло обрушение перегородок между первым этажом и подвалом. В результате происшествия никто не пострадал. По уточнённым данным, из здания эвакуировали 22 человека. Прокуратура и следком по региону проводят проверку.

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