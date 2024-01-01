В Перми следователи проводят проверку в связи с обрушением перегородок в жилом доме Ранее к делу подключилась прокуратура Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи следственного отдела по Свердловскому району Перми начали проверку по факту обрушения перегородок в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Проверка проходит на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 11 сентября в жилом многоэтажном доме по ул. Клары Цеткин, 13 в Свердловском районе произошло обрушение перегородок между первым этажом и подвалом. В результате происшествия никто не пострадал. На месте ЧП организован оперативный штаб. Для владельцев квартир открыта горячая телефонная линия: 244-40-13, а на ул. Клары Цеткин, 21 создан пункт приёма для решения вопросов размещения эвакуированных граждан.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. В следкоме дадут юридическую оценку действиям (бездействиям) лиц, ответственных за содержание жилого фонда, и контролирующих органов.

Ранее проверку начала прокуратура.

В администрации Свердловского района проходит заседание КЧС и ОПБ.

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