Алёна Бронникова Суд удовлетворил требования мэрии снести здание на стадионе «Кама» в Перми Аварийный объект нужно демонтировать в течение полугода Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация города Перми

Архив ИД «Компаньон»

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск администрации Свердловского района Перми к ООО «Проформика». Компания является собственником зданий и сгоревшей в 2016 году пристройки к бассейну «Кама» по ул. Краснополянской, 17. Решение было вынесено 10 сентября.

Мэрия потребовала от ООО демонтировать аварийный объект. Как следует из картотеки судебных дел, суд удовлетворил требования истца и обязал ответчика снести пристройку в течение шести месяцев и восстановить на её месте нарушенное благоустройство. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, 23 ноября из-за неисправности электропроводки сгорела пристройка к бассейну «Кама». В здании находились спортзал, сауна и фитнес-клуб. Пожар случился поздно вечером, людей там уже не было.

Администрация обратилась в районный суд Перми о возложении обязанности произвести демонтаж аварийного «Дома спорта» ещё в ноябре 2023 года. После смены владельца спорных объектов дело было передано в краевой арбитражный суд.

ООО «Проформика» планирует совместно с девелопером Nova заняться реновацией территории на месте стадиона «Кама». Застройщики намерены создать уникальный социально-спортивный кластер площадью 15 тыс. кв. м, в который войдут открытая многофункциональная территория с игровыми полями, здание дома спорта и новое помещение для ДТ «Искорка». На окраинах территории появятся новые жилые дома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.