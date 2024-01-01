Максим Артамонов Спортивно-строительный интерес Как развивается спортивная инфраструктура в Прикамье Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В этом году в Перми ввели в эксплуатацию два значимых для города спортивных объекта — многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» и манеж «Звезда». До конца года краевые власти обещают открыть ледовую арену в микрорайоне Ива, а в центре города продолжается масштабная реконструкция стадиона «Юность». «Новый компаньон» узнал, как развивается спортивная инфраструктура в Перми и насколько она доступна горожанам и востребована ими.

Спорт в цифрах

В краевом минспорта отмечают, что в последние годы в регионе активно строится спортивная инфраструктура. В приоритете — развитие массового спорта и создание доступных условий для всех жителей региона, независимо от отдалённости населённых пунктов. При этом возводятся объекты различного формата: от небольших спортивных площадок до крупных многофункциональных комплексов. Всего с 2019 года в регионе построено более 400 объек­тов спортивной инфраструктуры различных форматов. Модернизированы полноразмерные стадионы в Кудымкаре, Краснокамске, Верещагино и других территориях. Проведена масштабная реконструкция манежа «Спартак», где объекту вернули легкоатлетическую направленность.

На территории стадиона «Энергия» в Перми фактически с нуля построен уникальный многофункциональный спортивный комплекс, аналогов которому в Пермском крае нет.

В микрорайоне Ива идёт строительство крытой ледовой арены. Она возводится при участии федерального бюджета в рамках проекта «Спорт — норма жизни».

Также поддержку федерального проекта «Бизнес-спринт» получили два проекта частных инвесторов. В прошлом году была построена лыжероллерная трасса в деревне Шилово Пермского муниципального округа, а в этом году завершилось строительство крытого спортивного комплекса «Звезда-2» по адресу А. Гайдара, 12б.

В регионе 26 муниципальных образований получили средства из краевого бюджета на возведение 50 открытых универсальных спортивных площадок. В рамках проекта будет построено четыре межшкольных стадиона: в Чайковском, с. Городище Соликамского муниципального района, Березниках и в Перми.

Кроме того, в посёлке Фролы Пермского муниципального района благодаря федеральной поддержке проекта «Бизнес-спринт» возведут крытый комплекс.

Также планируется открыть четыре модульных лыжных базы. Из них две в Перми на территории СШОР «Летающий лыжник» (ул. Тихая, 22) и городского спортивно-культурного комплекса (ул. Транспортная, 7) и по одной в Оханске (ул. Ленина, 66а) и Чердыни — пос. Керчевский (ул. 50 лет Октября, 42).

Всего в 2024 году запланировано строительство и реконструкция порядка 90 объектов. Все новые спортивные объекты спроектированы с учётом доступности людям с инвалидностью.

«Строительство крупной спортивной инфраструктуры позволяет открывать новые отделения спортивных школ и таким образом увеличивать количество занимающихся на этапах спортивной подготовки. А объекты шаговой доступности, такие как открытые универсальные площадки и стадионы, становятся центрами притяжения детей и молодёжи, что, безусловно, сказывается на росте вовлечённости в активный образ жизни», — рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

В подтверждение она привела ежегодный рост количества людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Согласно данным статистики, в 2023 году процент людей, вовлечённых в физическую активность, составил 57,7%. Это один миллион и почти 334 тысячи человек в возрасте от трёх до 79 лет, которые систематически занимаются физкультурой и спортом.

«Напомню, что контрольной точкой в рамках национального проекта «Демография» и его направления — федерального проекта «Спорт — норма жизни» был показатель в 55% жителей региона к 2024 году. Мы его перевыполнили. Согласно новой стратегии, задача — вовлечь в систематические занятия 70% жителей Пермского края к 2030 году», — добавила чиновница.

Перспективы

В начале августа Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус «приоритетный» инвестпроектам по строительству двух спортивных комплексов в Перми. Это крытый футбольный манеж, который планирует возвести компания «Инвест-Ф» на земельном участке по ул. Подлесной, 39а, и спорткомплекс для джиу-джитсу на ул. Горького, 60а.

Площадь первого объекта порядка 1 тыс. кв. м. Ожидается, что он будет сдан в 2028 году. Стоимость инвестпроекта оценивается в 80 млн руб. Спорткомплекс по джиу-джитсу планируется построить в 2026 году. На площади более 467 кв. м разместятся два тренировочных зала. Объект построит компания «ОРСО СПОРТ» за 80,5 млн руб.

Статус «приоритетный» позволит инвесторам претендовать на административное сопровождение и получение земельных участков в аренду без торгов.

В планах краевых властей также строительство многофункциональной спортивной арены в районе ДКЖ. В июне с застройщиком был заключён контракт. Этот объект построят за 19,4 млрд руб. Его возведёт компания «Максигрупп». Площадь застройки составит 23 тыс. кв. м, общая площадь арены — не менее 75 тыс. кв. м, а вместимость — 10,5 тыс. человек. Спортивный комплекс будет представлять собой пятиэтажное здание высотой 45,5 м, с игровым полем 36 на 66 м, здесь можно будет проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.

Кроме того, сейчас в Перми полным ходом идёт реконструкция стадиона «Юность», который обновляют за счёт 1,5 млрд руб., выделенных «Газпромом». После реконструкции объект площадью свыше 9 тыс. кв. м будет использоваться круглогодично.

В Перми также появится фиджитал-центр. Это спортивные площадки нового поколения, которые позволяют сохранить интерес к спорту у современных детей и молодёжи благодаря объединению физической и цифровой активности, заявляли краевые власти перед началом строительства объекта.

Так, на земельном участке по ул. Давыдова, 8 в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» заканчивается строительство такого центра. Его возводят на месте старого стадиона, находившегося рядом со школой «Петролеум+». В прошлом году участок передали из муниципальной собственности в краевую. Территория площадью 5,8 тыс. кв. м сейчас в пользовании Центра спортивной подготовки Прикамья.

На закупку и установку оборудования для нового спортобъекта из федерального бюджета выделили 78 млн руб, а из краевого бюджета — 26 млн руб. Центр планируют открыть в ближайшее время. Если он окажется востребованным у пермяков, то в перспективе такие площадки могут быть созданы в каждом районе.

В декабре этого года краевые власти обещают сдать в эксплуатацию ледовую арену в микрорайоне Ива в Перми, которую строят в рамках нацпроекта «Демография». На работы выделено 1,38 млрд руб., из них 128,7 млн руб. из федерального, 381,3 млн руб. из краевого бюджета, остальные 874 млн руб. — средства инвестора.

Развитие территорий через спорт

Как рассказал депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Третьяков, как только появляется спортивная инфраструктура, муниципалитеты создают дополнительные муниципальные спортивные школы, выстраивают системную работу с детьми, начиная со школьных учреждений, с младших классов. Таким образом, происходит вовлечение детей в спортивные секции и приобщение школьников к спорту.

«Мода на спортивный образ жизни востребована в обществе, и это полноценная государственная политика, которая идёт со стороны Федерации в регион, спускается в муниципалитеты и оттуда в каждый район и населённый пункт, где сегодня проживают наши жители. Поэтому меня, как депутата заксобрания и бывшего спортсмена, это не может не радовать», — отметил Александр Третьяков.

Руководитель проектно-строительной компании «АФ-Проект» архитектор Альберт Фатыхов считает, что программа по строительству спортивной инфраструктуры способствует общему развитию города.

«Буквально года два назад я случайно вечером прогулялся по некогда тёмной Мотовилихе. В районе «Авторадио» были парки, которые со временем стали деградирующей территорией. Сейчас там сделали «коробки», и всё просто преобразилось: куча народа занимается спортом. Причём возраст у людей разный — от подростков до пенсионеров. Поэтому если мы продолжим строительство спортивных объектов для жителей, то все они будут востребованы», — уверен Фатыхов.

Директор ООО «Инвест-Ф» Александр Втюрин, который занимается реализацией инвестпроекта по строительству крытого футбольного манежа по ул. Подлесной, 39а, обратил внимание на то, что в Перми есть дефицит спортивной инфраструктуры по всем видам спорта.

В связи с этим он поддерживает как строительство новых спортивных объектов, так и восстановление уже существующих. По его словам, «Юность» «давно необходимо было реконструировать — стадион находился в очень плохом состоянии».

«Я считаю, что этот стадион — лицо города. Надеюсь, что после реконструкции там сохранится и массовое катание на коньках, и просто возможность жителям приходить туда и заниматься бесплатно, а стадион останется местом притяжения для пермяков», — рассказал Александр Втюрин.

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