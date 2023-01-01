Алёна Бронникова В Перми на месте стадиона «Кама» появится новый спорткомплекс Территорию вокруг объекта планируют застроить жильём Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация города Перми

Архив ИД «Компаньон»

На месте стадиона «Кама» по ул. Краснополянской, 17б может появиться новый спортивный комплекс, а на его окраинах — жилая застройка. Проект по реновации территории на заседании пермской комиссии по подготовке ПЗЗ представила девелоперская группа Nova.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», заявление о планах освоения территории компания ООО «С Нова» подала в комиссию летом. На заседании в сентябре было предложено установить градостроительное зонирование участка, предполагающее комплексное развитие 19 участков, в том числе территории стадиона «Кама» (2,7 га). Общая площадь составляет 8,56 га. В границы застройки также войдут участки под бассейном (0,39 га), клубом «Искорка» и малоэтажными домами на ул. Пихтовой, ул. Краснополянской и в Ашапском переулке и ближайшие свободные площади.

Заслушав доклад, комиссия решила направить проект без публичных слушаний на утверждение правительства Пермского края.

Площадь жилой застройки на данной территории проектом пока не определена. В компании Nova назвали приоритетом наполнение микрорайона Владимирский инфраструктурой и расселение ветхих домов. Параметры станут известны после вовлечения всех участков. Бассейн «Кама» планируется оставить на прежнем месте.

«Кроме спортивного комплекса с футбольным полем и спортивными площадками для занятия баскетболом, волейболом и лёгкой атлетикой, здесь могут появиться объекты школьного и дошкольного образования, новая улично-дорожная сеть»,— рассказал девелопер.





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