Алёна Бронникова Мэрия требует снести здание сгоревшего спорткомплекса на стадионе «Кама» в Перми Суд рассмотрит иск в августе Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация города Перми

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Свердловского района Перми 3 июля обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к владельцу зданий сгоревшего в 2016 году пристроя к бассейну «Кама» на ул. Краснополянской, 17. Мэрия потребовала снести аварийные объекты.

Согласно опубликованному в картотеке суда определению о принятии заявления к производству, администрация обратилась в Свердловский районный суд Перми о возложении обязанности произвести демонтаж аварийных конструкций здания ещё в ноябре 2023 года. На тот момент собственником объекта являлся Александр Лозовой.

Суд принял обеспечительные меры в виде запрета Росреестру осуществлять регистрацию сделок, перехода, прекращения права собственности в отношении объектов, расположенных в нежилом трёхэтажном здании «Дом 2 спорта» на ул. Краснополянской, 17 общей площадью 1,4 тыс. кв. м. Иск был принят к производству.

Поскольку владелец у спорных объектов сменился, в феврале по ходатайству истца был принят к производству уточнённый иск, ответчик Лозовой сменился на ООО «Проформика». Представитель Лозового заявил ходатайство о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Пермского края для рассмотрения по существу. Определением Свердловского райсуда гражданское дело по иску администрации Перми к ООО было передано в арбитраж.

Иск был принят Арбитражным судом Пермского края 5 июля, назначившим предварительное судебное заседание на 20 августа. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены краевая прокуратура, департамент земельных отношений, департамент градостроительства и архитектуры Перми, краевое МЧС, ИП Эдуард Давыдов и Александр Лозовой.

Напомним, 23 ноября по причине неисправности электропроводки сгорел пристрой к бассейну «Кама». В здании находились спортзал, сауна, фитнес-клуб. Пожар случился поздно вечером, людей в нём не было.

В сентябре девелоперская группа Nova представила проект реновации территории на месте стадиона «Кама». В планах у застройщика возвести новый спортивный комплекс, а на его окраинах — жилые дома. На заседании комиссии по ПЗЗ в сентябре было предложено установить градостроительное зонирование участка, предполагающее комплексное развитие 19 участков, в том числе территории стадиона «Кама» (2,7 га). Общая площадь — 8,56 га. В границы застройки также войдут участки под бассейном (0,39 га), клубом «Искорка» и малоэтажными домами на ул. Пихтовой, ул. Краснополянской и в Ашапском переулке и ближайшие свободные площади.

По данным checko.ru, ООО «Проформика» было создано в 2021 году, а в октябре 2023 года его учредителями стали братья Артём и Максим Блиновы (владельцы ТРЦ «Горный хрусталь», совладельцы ООО «С Нова»). Совместно с девелопером Nova предприниматели также планируют заняться реконструкцией спорткомплекса «Трудовые резервы» в Мотовилихе и застройкой прилегающей территории в рамках комплексного развития.

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