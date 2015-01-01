Высокое напряжение

Вопрос о пожарной безопасности в бассейнах и на других спортивных объектах Перми остаётся острым и пока открытым


Борис Михайлов журналист
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Ранним утром 5 декабря произошёл пожар в бассейне «БМ»: загорелась сауна. Экспертиза инцидента пока не закончена, но, по предварительным данным, причина возгорания ­­­— неисправность электрооборудования. А двумя неделями ранее, 23 ноября, по причине всё той же неисправности электропроводки полностью сгорел пристрой к другому бассейну — «Кама». В здании находились спортзал, сауна, фитнес-клуб. К счастью, никто не пострадал. Надзорным органам сегодня нельзя более жёстко контролировать объекты массового присутствия людей: не позволяет законодательная база. Это значит, что граждане по-прежнему посещают бассейны, спортзалы и прочие «присутственные места» исключительно на свой страх и риск.

БМ
Фото: Константин Долгановский

Пристрой к бассейну «Кама» загорелся поздно вечером, сигнал на пульт пожарной охраны поступил 23 ноября в 22:40. Здание закрывается в 22:00, и там уже не было людей. За два часа, пока работали пожарные, объект сгорел полностью. По свидетельству очевидцев, перед пожаром они слышали громкий хлопок, однако в МЧС причиной пожара называют неисправность электрооборудования.

«Повезло» и в случае с бассейном «БМ», который открывается в 7:00. Возгорание в сауне произошло 5 декабря в 7:10. К этому моменту в здании было лишь порядка 30 человек, в основном персонал. Но были и первые посетители. По их рассказам, пожарным пришлось ломать перегородку в сауну, хотя удобнее было бы подобраться со стороны бассейна. Однако по просьбе сотрудников, рассказывают очевидцы, пожарные не стали «разводить грязь», чтобы она не попала в саму ванну бассейна. Это означало бы длительный простой: замена воды в таких объёмах — дело долгое.

В МЧС «Новому компаньону» сообщили, что экспертиза ещё идёт, но основная версия случившегося, как и в случае с «Камой», — неисправность электропроводки.

Последствия пожара ликвидировали быстро: в здании «всего лишь» протёк потолок над приёмной стойкой, в холле была лужа, но её убрали быстро. На следующий день «БМ» уже принимал любителей водных процедур как ни в чём не бывало.

Получить комментарий директора бассейна «БМ» Елены Семёновой не удалось. На неоднократные звонки администратор, узнав о том, кто звонит и по какому вопросу, отвечала одинаково: «Её нет на месте, перезвоните завтра».

Казалось бы, в Пермском крае к пожарной безопасности в местах массового скопления людей, и в частности в бассейнах, должно быть особое отношение. Регион пострадал, как никакой другой: 4 декабря 2005 года из-за обрушения кровли в чусовском бассейне «Дельфин» погибли 14 человек. Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», случившийся 5 декабря 2009 года, унёс жизни 156 человек. Но вот ровно через семь лет после «Хромой лошади» и спустя 11 лет после «Дельфина» — пожар в бассейне «БМ». Да, ликвидирован он быстро. Да, обошлось без жертв. Но есть ли в принципе возможность сделать так, чтобы свести к минимуму саму вероятность возгорания таких «социально значимых» объектов?

кама
Пристрой к бассейну «Кама» огнём уничтожен полностью

Тем более что едва ли не основной контингент посетителей бассейнов — дети. В том же «БМ» для них оборудовано два специальных бассейна, в них могут одновременно заниматься до 30 человек. Это сотни детей в день!

Как выяснилось, инспекция Госпожнадзора по Свердловскому району Перми уже составляла в прошлые годы в отношении ООО «БМ» протоколы об административном нарушении требований в области пожарной безопасности (документ имеется в распоряжении редакции). Среди нарушений, требующих устранения, были и недостатки в электрооборудовании сауны. Однако инцидент 5 декабря показал, что протоколами и предписаниями проблемы не решить.

Конечно, главная ответственность за безопасность подобных объектов лежит на собственниках и менеджерах. Но, видимо, история Анатолия Зака ничему не учит нынешних управленцев, которые экономят на установке современного безопасного электрооборудования. А «надавить» на них в рамках действующего законодательства весьма сложно. Потому что после знаменитой фразы Дмитрия Медведева «Хватит кошмарить бизнес!» нормативная база, регламентирующая проверки, стала весьма лояльной к предпринимателям.

Периодичность проверок бизнес-объектов регулируется законом №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Проверки проводятся строго по графику, согласованному с прокуратурой, не чаще одного раза в три года.

Возможно, такие «социальные» объекты, как бассейны, бани и сауны, хоть и относятся к бизнесу, но должны проверяться в «особом» порядке? Ничуть нет. Постановление правительства РФ от 17 августа 2016 года №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)» разделяет все объекты на классы риска, в зависимости от которых устанавливается и периодичность проверок. Деятельность бассейнов, аквапарков, бань и саун отнесена к категории «среднего» риска. Периодичность проверок для таких объектов также один раз в три года.

Столь «щадящий режим» контроля над состоянием потенциально опасного оборудования, вероятно, одна из основных причин пожаров, которые случились в бассейнах «Кама» и «БМ».

В то же время в пресс-службе МЧС «Новому компаньону» сообщили, что после пожара в бассейне «Кама» было принято решение в течение 2017 года проверить все спортивные объекты региона. Специалисты МЧС войдут в соответствующие комиссии в качестве экспертов.

По имеющимся данным, бассейн «БМ» в последний раз проверяли в 2014 году. Это значит, что до следующей проверки оставался ещё год — как раз тот самый 2017-й. И по всему выходит, что как минимум до этого времени посещать «оздоровительные» учреждения, принадлежащие бизнесу, люди будут, лишь надеясь на вечный русский авось.

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