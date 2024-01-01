Алёна Бронникова В одной из квартир аварийного дома в Перми обрушился потолок Глава СК потребовал возбудить уголовное дело Поделиться Твитнуть

Официальный канал Следственного комитета РФ сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей одного из домов в Дзержинском районе Перми. Как уточнили в пресс-службе СКР по Пермскому краю, речь идёт о жилом доме по ул. Генерала Наумова, 15.

«В социальных медиа сообщается о том, что в Перми жильцов аварийного дома не могут расселить, при этом управляющая компания игнорировала ветхость жилья. После обрушения крыши в одной из квартир, жильцам сообщили о предстоящем ремонте крыши, однако жители настаивают на расселении из небезопасных условий», — рассказали в СК.

По данному факту краевое ведомство проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело и представить доклад. Центральный аппарат ведомства взял ход исполнения поручения на контроль.

По информации сервиса Дом.МинЖКХ, двухэтажный жилой дом на Наумова, 15 был построен в 1954 году. В феврале 2021 года здание признали аварийным. Износ составляет 41%.

Об обрушении потолка в жилом доме в начале сентября сообщали «Вести-Пермь». В связи с происшествием прокуратура начала проверку, по результатам которой будет установлено, всё ли сделала управляющая компания для предотвращения обрушения. По словам жильцов, расселить аварийный дом планируется до конца 2026 года. В администрации Перми изданию пояснили, что в первую очередь в городе расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Дом на Наумова, 15 в программу не включён.

Ранее Бастрыкин взял на контроль ход доследственной проверки по факту обрушения стен на первом этаже и в подвале общежития по ул. Клары Цеткин, 13. Жители построенного в 1967 году дома утверждают, что многократно жаловались на опасное состояние здания в соответствующие службы, но им отказывали в признании дома аварийным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.