Об обрушении стены в пермском общежитии доложат главе СКР Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин ожидает отчёт о нарушениях прав жителей общежития в Перми, где произошло обрушение перегородок, сообщает следственный комитет.

Инцидент произошёл в доме, расположенном по адресу ул. Клары Цеткин, 13, где 11 сентября утром рухнули стены на первом этаже и в подвале. В результате обрушения никто не пострадал, однако одну женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.

Жители общежития, построенного в 1967 году, утверждают, что многократно обращались с жалобами на аварийное состояние здания в соответствующие службы, но им было отказано в признании дома аварийным, сообщает СК РФ.

После инцидента следственные органы Пермского края и прокуратура начали проверки на предмет халатности и несоответствия предоставляемых услуг требованиям безопасности.

Отметим, что разбор завалов в общежитии завершился вечером 11 сентября. Но жителей не пустили в квартиры, разрешив только забрать необходимые вещи. Им предложили временное размещение в маневренном фонде. После осмотра здания специалисты оценят возможность дальнейшей эксплуатации общежития. Ранее МЧС сообщило, что несущие конструкции дома остались целыми.

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