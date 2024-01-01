Экс-депутат Госдумы от Прикамья Алексей Бурнашов вышел из колонии Его осудили за нападение на полицию Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

Бывший депутат Госдумы от Пермского края Андрей Бурнашов освободился из колонии, где находился 2,5 года. Его осудили за нападение на полицейских и пьяную езду. Как сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», бывший депутат вышел по истечение срока наказания.

Напомним, уголовное дело в отношении Бурнашова было возбуждено после инцидента с сотрудниками ДПС 8 июля 2021 года в центре Перми. Полицейские остановили его автомобиль для проверки. По версии следствия и судя по видеозаписи, которая быстро распространилась в сети, депутат был пьян и начал возмущаться действиями сотрудников ГИБДД и ругаться матом. На одного из них он напал.

В мае 2022 года Ленинский райсуд Перми приговорил экс-депутата к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом гособвинение требовало для Бурнашова наказание в виде пяти лет лишения свободы, а защита настаивала на условном сроке.

В последнем слове Алексей Бурнашов сказал, что раскаивается в преступлениях. Он также отметил, что его политическая карьера уничтожена, но, несмотря на это, он намерен и дальше помогать людям.

В январе прошлого года стало известно, что экс-депутату Госдумы от Пермского края сократили срок пребывания в колонии на один месяц.

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