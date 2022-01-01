Максим Артамонов
Экс-депутату Госдумы от Пермского края Бурнашову сократили срок пребывания в колонии
Такое решение вынес Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске
По решению Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который находится в Челябинске, 25 декабря бывшему депутату Госдумы Андрею Бурнашову сокращён срок пребывания в колонии на один месяц.
Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на адвоката экс-политика Наталью Турунцеву, кассационная инстанция исключила квалификационный признак «публичное оскорбление представителя власти при исполнении» как излишне вменённый. Поэтому срок наказания был сокращён.
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