Максим Артамонов Экс-депутату Госдумы от Пермского края Бурнашову сократили срок пребывания в колонии Такое решение вынес Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Игорь Катаев

По решению Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который находится в Челябинске, 25 декабря бывшему депутату Госдумы Андрею Бурнашову сокращён срок пребывания в колонии на один месяц.

Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на адвоката экс-политика Наталью Турунцеву, кассационная инстанция исключила квалификационный признак «публичное оскорбление представителя власти при исполнении» как излишне вменённый. Поэтому срок наказания был сокращён.

Уголовное дело в отношении Бурнашова было возбуждено после инцидента с сотрудниками ДПС 8 июля 2021 года в центре Перми. Полицейские остановили его автомобиль для проверки. По версии следствия и судя по видеозаписи, которая быстро распространилась в сети, депутат был пьян и начал возмущаться действиями сотрудников ГИБДД и ругаться матом. На одного из них он напал





В мае 2022 года Ленинский райсуд Перми приговорил экс-депутата к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом гособвинение требовало для Бурнашова наказание в виде пяти лет лишения свободы, а защита настаивала на условном сроке.





В последнем слове Алексей Бурнашов сказал , что раскаивается в преступлениях. Он также отметил, что его политическая карьера уничтожена, но, несмотря на это, он намерен и дальше помогать людям.

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