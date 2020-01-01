Елена Синица В Перми задержали депутата Государственной думы Алексея Бурнашова Сейчас по этому факту проводит проверку следственный комитет Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

В четверг, 8 июля, задержали депутата Госдумы Алексея Бурнашова. Об этом сообщают «Новости Перми».

По данным издания, патрульный ДПС остановил автомобиль Бурнашова возле Коммунального моста в краевом центре. Причиной остановки были грязная машина и повреждённый бампер.

В ходе проверки выяснилось, что депутат будто бы не в состоянии управлять автомобилем, и стражи порядка предложили пройти ему алкотестер.

В ответ на это Бурнашов якобы набросился на полицейского и был задержан

Сейчас по этому факту проводит проверку следственный комитет.

Отметим, что, по прогнозам «Нового компаньона», Алексей Бурнашов не попадает в новый созыв Госдумы. Ни одна политическая партия не планирует выдвигать его в качестве кандидата.

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