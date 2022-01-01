Экс-депутат Госдумы от Пермского края выступил в суде с последним словом Алексей Бурнашов признался, что сам уничтожил свою политическую карьеру Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

В Ленинском райсуде Перми сегодня с последним словом выступил экс-депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов. Он обвинялся в публичном оскорблении и применении насилия к представителю власти.

Как передаёт «Коммерсант-Прикамье», Бурнашов заявил, что раскаивается в преступлении и готов понести наказание. Он также отметил, что его политическая карьера уничтожена, но, несмотря на это, он намерен и дальше помогать людям. бывший депутат Госдумы попросил суд назначить ему условный срок.

Приговор огласят 16 мая.

Добавим, что гособвинение требует для Бурнашова наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 30 тыс. руб., защита же настаивает на условном сроке.

Напомним, суд над бывшим депутатом Госдумы начался 21 апреля. Алексею Бурнашову были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

8 июля 2021 года автомобиль Алексея Бурнашова был остановлен в центре Перми экипажем ДПС. В дежурную часть УМВД города позвонил очевидец и сообщил, что водитель, которым, как позже выяснилось, был Бурнашов, нарушает правила дорожного движения и создаёт опасные ситуации на проезжей части.

После остановки Бурнашов отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на полицейских. Это происшествие было заснято на видеокамеру. На депутата надели наручники и доставили в райотдел полиции.

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