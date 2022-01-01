Гособвинитель предложил приговорить экс-депутата Госдумы к пяти годам колонии общего режима Приговор Алексею Бурнашову огласят 11 мая Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

В Ленинском райсуде Перми сегодня продолжились слушания по уголовному делу экс-депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова. Он обвиняется в публичном оскорблении и применении насилия к представителю власти.

Как передаёт «Коммерсант-Прикамье», за нападение на полицейского гособвинитель предложил приговорить Бурнашова к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, а за оскорбление — к штрафу 30 тыс. руб.

По мнению прокурора, преступление Алексея Бурнашова отличается повышенной степенью общественной опасности, так как в момент его совершения подсудимый был депутатом. Отягчающим обстоятельством является и то, что Бурнашов был пьян.

Защитник подсудимого полагает, что при имеющихся смягчающих обстоятельствах (полное признание вины, наличие четырёх детей) подсудимого можно приговорить к условному сроку.

Приговор Алексею Бурнашову огласят 11 мая.

Напомним, суд над бывшим депутатом Госдумы начался 21 апреля. Алексей Бурнашов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

8 июля 2021 года автомобиль Алексея Бурнашова был остановлен в центре Перми экипажем ДПС. В дежурную часть УМВД города позвонил очевидец и сообщил, что водитель, которым, как позже выяснилось, был Бурнашов, нарушает правила дорожного движения и создаёт опасные ситуации на проезжей части.

После остановки Бурнашов отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на полицейских. Это происшествие было заснято на видеокамеру. На депутата надели наручники и доставили в районный отдел полиции.

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