Алексей Бурнашов полностью признал вину в нападении на полицейского В Ленинском райсуде начался процесс по уголовному делу экс-депутата Госдумы от Пермского края Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

Бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов полностью признал вину в оскорблении сотрудников полиции и применении насилия в отношении одного из них. Об этом он заявил в Ленинском райсуде 21 апреля. Сегодня там началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата.

Как передаёт «Коммерсант-Прикамье», в обвинительном заключении указано, что Алексей Бурнашов не только оскорбил и ударил сотрудника ГИБДД Эдуарда Томилина, но и пытался укусить его за правое ухо, а удары повлекли причинение вреда здоровью сотрудника МВД.

Напомним, Алексей Бурнашов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

8 июля 2021 года автомобиль Алексея Бурнашова был остановлен в центре Перми экипажем ДПС. В дежурную часть УМВД города позвонил очевидец и сообщил, что водитель, которым, как позже выяснилось, был Бурнашов, нарушает правила дорожного движения и создаёт опасные ситуации на проезжей части.

После остановки Бурнашов отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на полицейских. Это происшествие было заснято на видеокамеру. На депутата надели наручники и доставили в районный отдел полиции.

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