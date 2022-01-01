Экс-депутат Госдумы от Пермского края приговорён к двум с половиной годам колонии Алексей Бурнашов признан виновным в нападении на полицейского и оскорблении представителя власти Поделиться Твитнуть

В Ленинском райсуде Перми вынесен приговор Алексею Бурнашову

Константин Долгановский

В Ленинском райсуде Перми в понедельник, 16 мая, оглашён приговор экс-депутату Госдумы от Пермского края Алексею Бурнашову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, гособвинение требовало для Бурнашова наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 30 тыс. руб., защита же настаивала на условном сроке.

В последнем слове Алексей Бурнашов раскаялся в преступлениях. Он также отметил, что его политическая карьера уничтожена, но, несмотря на это, он намерен и дальше помогать людям. Бывший депутат Госдумы просил суд назначить ему условный срок.

Как передает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, из материалов дела следует, что Бурнашов 8 июля 2021 года в центре Перми в ходе разбирательства по факту управления им транспортным средством в состоянии опьянения и будучи недовольным законными действиями сотрудников ГИБДД, применил в отношении одного из сотрудников насилие, причинив ему телесные повреждения. Кроме того, в присутствии посторонних лиц, он нецензурно высказался в адрес полицейского.

Константин Долгановский

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