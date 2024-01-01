Зачинщик конфликта в пермском клубе DOSKI задержан Поделиться Твитнуть

В Перми задержали зачинщика конфликта с охранниками в пермском ночном клубе DOSKI в порядке ст. 91 УПК РФ, это мужчина 1999 г.р., об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, речь идёт об инциденте с использованием оружия, который в ночь на 8 сентября произошёл в баре, расположенном в ТЦ «Колизей Атриум». В воскресенье в пермских телеграм-каналах появились фотографии и видеозаписи с места инцидента. На кадрах можно увидеть бригаду скорой помощи и полицию, а также окровавленные стены и пол заведения. Свидетели рассказали, что конфликт в баре по ул. Ленина, 60 разгорелся из-за того, что охрана не пустила в заведение посетителя с оружием. Позднее выяснилось, что дебоширов было несколько.

Следствием отдела полиции Ленинского района Перми по факту хулиганства в ночном клубе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Как пояснили в пресс-службе краевого управления полиции, в результате возникшего конфликта один из сотрудников охраны применил газовый пистолет, чтобы успокоить хулиганов.

В минздраве Пермского края рассказали, что все пострадавшие в конфликте - это трое мужчин - отказались от госпитализации. Все трое осмотрены медиками, им оказана необходимая медицинская помощь.

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