В минздраве уточнили информацию о пострадавших в пермском клубе DOSKI Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минздраве Пермского края рассказали, что все пострадавшие в конфликте в ночном клубе в центре Перми отказались от госпитализации.





«Все трое осмотрены врачами, оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации все отказались», — сообщили сайту perm.aif.ru в ведомстве. Ранее в министерстве заявляли , что троих пострадавших направили на госпитализацию, но пока затрудняются с оценкой их состояния.





Напомним, речь идёт об инциденте с использованием оружия, которое произошло в баре DOSKI, расположенном в ТЦ «Колизей Атриум». 8 сентября в пермских телеграм-каналах появились фотографии и видеозаписи с места инцидента. На кадрах можно увидеть бригаду скорой помощи и полицию, а также окровавленные стены и пол заведения. Свидетели рассказали, что конфликт в баре по адресу Ленина, 60 разгорелся из-за того, что охрана не пустила в заведение посетителя с оружием.





Следствием отдела полиции Ленинского района Перми по факту хулиганства в ночном клубе возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ. Как пояснили в пресс-службе краевого управления полиции, в результате возникшего конфликта один из сотрудников охраны применил газовый пистолет, чтобы успокоить хулиганов. Расследование продолжается.

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