По факту стрельбы в пермском клубе DOSKI возбуждено уголовное дело Пострадали три человека Поделиться Твитнуть

Следствием отдела полиции Ленинского района Перми по факту хулиганства в ночном клубе DOSKI возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления полиции.

По предварительным данным, в ночь на 8 сентября трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения и вооруженные незаряженным пневматическим пистолетом, попытались проникнуть в заведение, но были остановлены охраной. В результате возникшего конфликта между охраной клуба и мужчинами началась драка, в ходе которой один из сотрудников охраны применил газовый пистолет, чтобы успокоить хулиганов. Все лица, причастные к инциденту, установлены. В настоящее время проводится расследование.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео происшествия в баре. На кадрах виден холл заведения, а на полу — следы крови. В комментариях пользователи рассказали, что охранники не пустили посетителя с травматическим оружием. После этого началась стрельба.

В результате ЧП пострадали три человека. Они направлены на госпитализацию. Их состояние уточняется.

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