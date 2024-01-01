Во время стрельбы в пермском клубе DOSKI пострадали три человека Раненые мужчины госпитализированы Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

После стрельбы в пермском баре-клубе DOSKI были госпитализированы трое мужчин. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

«Все трое пострадавших молодых мужчин направлены на госпитализацию. Их состояние уточняется», — отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что по факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Предварительно известно, что между охраной и тремя пьяными пермяками, которые пытались попасть в клуб, произошёл конфликт. Администрация бара сообщила о ЧП в полицию, и на место прибыли росгвардейцы. Личности всех правонарушителей уже установили. В пресс-службе полиции отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео происшествия в этом баре. На кадрах виден холл заведения, а на полу — следы крови. На улице стоял автомобиль скорой помощи. О пострадавших не сообщалось.

В комментариях пользователи рассказали, что охранники не пустили посетителя с травматическим оружием, после чего он начал стрелять.

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