В пермском баре DOSKI произошла стрельба Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В социальных сетях появилось видео происшествия в баре-клубе DOSKI. На кадрах виден холл заведения, а на полу — следы чей-то крови. На улице стоял автомобиль скорой помощи. О пострадавших не сообщается.

Первым пост опубликовал телеграм-канал «ЧП и ДТП Пермь». В комментариях пользователи сообщили о стрельбе: якобы охранники не пустили посетителя с травматическим оружием, после чего он начал стрелять. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Как уточняет 59.ru со ссылкой на полицию, правоохранительные органы уже проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Отметим, развлекательное заведение находится в самом центре Перми, на ул.Ленина, 60. По будням оно открывается в полдень, а закрывается лишь к 3 часам ночи, а в выходные в 5 утра.

Администрация бара пока не дала никаких официальных комментариев по поводу инцидента, а последняя запись в соцсетях заведения посвящена «похмельному воскресенью». «Каждое воскресенье — похмельное воскресенье. Не устали с прошедших выходных? Тогда приглашаем на Похмельное воскресенье!», — сообщается в одной из соцсетей DOSKI.

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