В Перми суд отправил в СИЗО обвиняемого в двойном убийстве Артёма Бучина Он пробудет в заключении до 29 октября Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Пермский гарнизонный суд назначил меру пресечения обвиняемому в двойном убийстве жителю Чусовского округа Прикамья Артёму Бучину. Он арестован и пробудет в СИЗО минимум до 29 октября. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Поскольку на момент совершения преступления Артём Бучин являлся военнослужащим, уголовное дело, возбуждённое СУ СКР по региону по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), было передано в военно-следственный отдел по Пермскому гарнизону, а меру пресечения избирал военный суд.

Напомним, тела убитой молодой женщины и её маленькой дочери были найдены 29 августа в квартире одного из домов в Чусовом Пермского края. Подозреваемым стал сожитель жертвы Артём Бучин. Его объявили в розыск, и 31 августа он был задержан, после чего ему предъявили обвинения.

Артём Бучин ранее уже имел проблемы с законом. В 2022 году, после освобождения из колонии, где отбывал срок за разбой, в августе того же года совершил изнасилование и убийство 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. В феврале 2023 года Чусовской городской суд приговорил его к 20 годам заключения в колонии строгого режима за это преступление. В августе 2023 года, находясь в одной из колоний Соликамска, Бучин подписал контракт и отправился в зону боевых действий на СВО.

Согласно информации СМИ, ему был предоставлен отпуск от командования, он вернулся в Чусовой, где вновь совершил тяжкое преступление.

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