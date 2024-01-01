На Камчатке появился стихийный мемориал погибшим туристам из Перми Из 22 находившихся на борту вертолёта людей шестеро были из Прикамья Поделиться Твитнуть

На Камчатке появился мемориал в память жертв крушения вертолёта Ми-8, на борту которого, в том числе, находились пассажиры из Перми, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на телеграм-канал «АиФ-Камчатка».

С утра 2 сентября жители Петропавловска-Камчатского несут цветы к памятной стеле «Город воинской славы» на набережной. Люди зажигают лампадки и оставляют возле стелы гвоздики.

Напомним, авария с перевозившим пассажиров вертолётом произошла в Камчатском крае 31 августа. В момент крушения на борту судна находились шестеро пермяков: владельцы туристической организации «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгения и Александр Никулины, организатор концертов Михаил Ширинкин, а также путешественница Надежда Гординская. Всего в вертолёте было 22 человека, включая трёх членов экипажа и 19 пассажиров.

В настоящее время в пресс-службе МЧС России заявили об окончании поисков туристов и членов экипажа, обнаружены тела всех 22 погибших, они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.