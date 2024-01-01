Алёна Бронникова Среди 22 человек в пропавшем на Камчатке вертолёте Ми-8Т находились пермяки Воздушное судно пропало с радаров почти сразу после вылета Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал SHOT

На Камчатке утром 31 августа пропал вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-аэро» с тремя членами экипажа и 19 туристами. По данным telegram-канала SHOT, среди летевших пассажиров на борту находились двое пермяков.

«Среди летевших пассажиров — владельцы туристической организации "Клуб гидов" Михаил и Юлия Репниковы. Они родом из Перми. Как рассказала нам сестра Михаила, её брат вместе с супругой отправился на отдых, не по работе», — сообщается в публикации.

По предварительным данным, вертолёт следовал от вулкана Вачкажец в п. Николаевку. После взлёта он пропал с радаров почти сразу, в пункт назначения не прибыл, связь с экипажем отсутствует. Ему нужно было пролететь всего 25 км. Возбуждено уголовное дело по по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В данный момент ведутся поисково-спасательные мероприятия, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Сообщается, что поиски затруднены в связи с плотным туманом.

Пропавшее воздушное судно ищут в районе долины реки Быстрая. По маршруту отсутствуют наземные дороги, спасателям приходится добираться до места в обход.

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