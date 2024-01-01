Тела погибших на Камчатке пермяков 2 сентября эвакуируют с места трагедии В разбившемся вертолёте были шесть жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на Камчатке спасатели обнаружили ещё одного погибшего из 22 находившихся на борту разбившегося вертолёта Ми-8Т. Таким образом со вчерашнего дня спасатели обнаружили 18 тел. Продолжаются поиски четырёх человек и чёрного ящика. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днём траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8.

Погибших туристов начнут эвакуировать с места крушения вертолёта, как только следователи завершат ряд мероприятий на месте трагедии. Ожидается, что это произойдёт 2 сентября. Тела погибших транспортируют на судебно-криминалистическую экспертизу, где будут проведены все необходимые исследования и опознание. Затем тела отдадут родным.

Как ранее писал «Новый компаньон», трагедия с вертолётом Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» произошла 31 августа, когда он совершал перелёт с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. Позднее выяснилось, что Ми-8 разбился. По предварительным данным, на борту находились 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

Как выяснилось, на борту рухнувшего вертолёта было шестеро пермяков: владельцы туристической организации «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгения и Александр Никулины, организатор концертов Михаил Ширинкин, а также путешественница Надежда Гординская.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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