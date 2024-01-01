До шести увеличилось число погибших пермяков в авиакатастрофе на Камчатке Поделиться Твитнуть

вот что осталось от вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке

Стало известно, что пермяков на борту рухнувшего на Камчатке вертолёта было шестеро, а не пятеро, как сообщалось ранее. По данным 59.ru, в списке пассажиров оказалась ещё одна жительница Перми Надежда Гординская. Про неё говорят, как про яркую женщину, которая много путешествовала. У неё есть дети.

Ранее сообщалось, что на борту потерпевшего крушение Ми-8 были пять пермяков: владельцы туристической организации «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгения и Александр Никулины и организатор концертов Михаил Ширинкин.

Место падения уже найдено. Там сегодня работали спасатели, было найдено 17 тел. Сейчас в зоне поисков наступила ночь, сотрудники МЧС разбили лагерь, чтобы 2 сентября продолжить поиск остальных.

Напомним, вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа совершал перелёт с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. Позднее выяснилось, что Ми-8 разбился. По предварительным данным, на борту находились 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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