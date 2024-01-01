Пропавший на Камчатке вертолёт с пятью пермяками до сих пор не найден Поделиться Твитнуть

Начало рейса вертолёта, пропавший 31 августа, попало на видео

Поиски вертолёта Ми-8, пропавшего 31 августа в Елизовском районе Камчатки, продолжаются. Об этом рассказали в утреннем сообщении ГУ МЧС России по Камчатскому краю 1 сентября.

В поисках участвуют семь пеших групп, в состав которых входят спасатели Камчатского спасательного центра МЧС, отряды МЧС России и КГКУ «ЦОД», егеря лесного хозяйства, спасатели региональной базы и волонтёры.

На данный момент обследуется территория, где предполагается нахождение вертолёта. Регион гористый и труднодоступный, с резкими перепадами высот. Поиски осложняются плохой видимостью из-за плотного тумана, сильными дождями и ветром.

В общей сложности в наземных поисках участвуют свыше 60 человек и 15 единиц техники. Авиация МЧС России и РСЧС с спасателями на борту находятся в готовности вести поиск с воздуха, как только позволит погода.

Напомним, вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелёт с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. (На фото тот самый вертолёт).

Среди пассажиров были владельцы туристической организации "Клуб гидов" Михаил и Юлия Репниковы. Они родом из Перми. На Камчатку они оправились на отдых. По сообщению КП-Пермь, на борту также были друзья Репниковых пермяки Евгения и Александр Никулины и музыкант Михаил Ширинкин.

Возбуждено уголовное дело по по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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