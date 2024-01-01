На месте крушения вертолёта с пермяками найдено 17 тел Поиски остальных продолжаются Поделиться Твитнуть

место авиакатастрофы Ми-8

На месте крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке найдено 17 тел. Поиски остальных продолжаются. Об этом сообщили спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, прибывшие в район авиакатастрофы. У восьми специалистов с собой необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.

Обломки вертолета были обнаружены с воздуха 1 сентября во время поисковой операции. Они находились на сопке на высоте 900 м, недалеко от того места, где экипаж последний раз выходил на связь.

Напомним, вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа совершал перелёт с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находились 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. Среди пассажиров были пятеро пермяков: владельцы туристической организации «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгения и Александр Никулины и музыкант Михаил Ширинкин.

Возбуждено уголовное дело по по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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