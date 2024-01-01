Алёна Бронникова В Прикамье ещё один муниципалитет утвердил выплаты для будущих участников СВО Единовременная выплата установлена в Пермском муниципальном округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты ещё одного муниципалитета Пермского края установили единовременную выплату для контрактников, которые приняли решение об участии в специальной военной операции. На данную меру поддержки теперь смогут рассчитывать жители Пермского муниципального округа.

«Размер выплаты составит 100 тысяч рублей. Средства будут выделять из резервного фонда администрации округа. Согласно решению, действие материальной поддержки установлено с 1 августа 2024 года», — сообщает telegram-канал «На местах».

В декабре 2023 года Пермская дума приняла решение о предоставлении пермякам, которые заключили с Минобороны РФ контракт для участия в СВО, единовременной выплаты в 100 тыс. руб. Такое расходное обязательство было установлено на неопределённый срок. Эти деньги выплачиваются из резервного фонда городской администрации.

Позже остальные муниципалитеты Прикамья начали вводить аналогичные меры поддержки в своих территориях. Как писал «Новый компаньон», в июле единовременные выплаты ввели в Добрянском, Горнозаводском и Октябрьском округах в размере 50 тыс. руб., а также в ЗАТО Звёздный, Куединском и Кунгурском округах — по 100 тыс. руб.

Кроме того, по указу президента за участие в СВО власти Прикамья с 1 августа начнут выплачивать по 400 тыс. руб. Единовременная выплата гарантируется при заключении контрактов до конца года.

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