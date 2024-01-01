Контрактникам ещё одного муниципалитета Прикамья будут давать единовременные выплаты В ЗАТО Звёздный участники СВО получат подъёмные по 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Депутаты думы ЗАТО Звёздный приняли решение выделять по 50 тыс. руб. для жителей муниципалитета, которые состоят на воинском учёте в военном комиссариате Ленинского и Свердловского районов Перми и заключили контракт на прохождении военной службы в зоне СВО.

Как сообщает telegram-канал «На местах», выплата будет единовременной. Её смогут получить участники спецоперации не ранее 11 июля. Средства на предоставление выплат будут выделяться из резервного фонда администрации округа.

Напомним, с 3 июля в Добрянском городском округе начала действовать аналогичная мера. Однако сумма выплаты в два раза больше: 100 тыс. руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре 2023 года Пермская дума приняла решение о предоставлении пермякам, которые заключили с Минобороны РФ контракт для участия в СВО, единовременной выплаты в 100 тыс. руб. Такое расходное обязательство было установлено на неопределённый срок. Эти деньги выплачиваются из резервного фонда городской администрации.

Позже остальные муниципалитеты начали вводить аналогичные меры поддержки в своих территориях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.