Контрактникам ещё одного муниципалитета Прикамья будут давать единовременные выплаты
В ЗАТО Звёздный участники СВО получат подъёмные по 50 тысяч рублей
Депутаты думы ЗАТО Звёздный приняли решение выделять по 50 тыс. руб. для жителей муниципалитета, которые состоят на воинском учёте в военном комиссариате Ленинского и Свердловского районов Перми и заключили контракт на прохождении военной службы в зоне СВО.
Как сообщает telegram-канал «На местах», выплата будет единовременной. Её смогут получить участники спецоперации не ранее 11 июля. Средства на предоставление выплат будут выделяться из резервного фонда администрации округа.
Напомним, с 3 июля в Добрянском городском округе начала действовать аналогичная мера. Однако сумма выплаты в два раза больше: 100 тыс. руб.
Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре 2023 года Пермская дума приняла решение о предоставлении пермякам, которые заключили с Минобороны РФ контракт для участия в СВО, единовременной выплаты в 100 тыс. руб. Такое расходное обязательство было установлено на неопределённый срок. Эти деньги выплачиваются из резервного фонда городской администрации.
Позже остальные муниципалитеты начали вводить аналогичные меры поддержки в своих территориях.
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