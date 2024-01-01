Елена Синица В Добрянке решившим участвовать в СВО будут выплачивать по 100 тысяч Заключившие контракт также получат рюкзак с необходимыми вещами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 3 июля в Добрянском городском округе начала действовать новая мера поддержки для тех, кто решил заключить контракт для участия в СВО. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава округа Дмитрий Антонов.

«Тем, кто заключит контракт, будет назначена единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. Эта мера действует и для жителей других муниципалитетов Пермского края, которые встанут на учёт в Добрянский военкомат», — говорится в сообщении.





Кроме этого, заключившие контракт получат рюкзак с необходимыми вещами. В их числе спальный мешок, термобельё, сухой паёк.





Заключить контракт можно, обратившись в военкомат по месту жительства или через пункт отбора на военную службу (г. Добрянка, ул. Ленина, 6).

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